بحوزته أقراص مخدرة.. إحالة مسجل شقى خطر للمحاكمة العاجلة

أمرت نيابة المطرية، بإحالة عاطل "مسجل شقى خطر"، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بالقيام بالاتجار وترويج المواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم المطرية وكرا لتوزيع تجارته غير المشروعة.



كان رجال مباحث المخدرات بالقاهرة، تمكنوا من القبض على ع.ح 37 سنة مسجل خطر وبحوزته 400 قرص مخدر " ترامادول " فى منطقة المطرية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.



بداية الواقعة كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، وبصحبتهم قوة شرطية لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، اشتبهوا فى المتهم أثناء تواجده فى أحد الشوارع بالمنطقة، وبحوزته لفافة كبيرة، وبتفتيشه عثر بحوزته على المضبوطات، ومبلغ 1000 جنيه، وهاتف محمول لتسهيل بيع المواد المخدرة.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات وإحالته إلى المحاكمة العاجلة.

