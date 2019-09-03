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وزير الخارجية: أبرمنا مع الجانب الغيني عددا من الاتفاقيات فى عدة مجالات.. فيديو

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 04:02 م
صدى البلد
آيات أحمد
قال سامح  شكري وزير الخارجية، إن علاقة مصر بغينيا طويلة وممتدة منذ سنوات التحرر الأفريقي، مؤكدًا أن مصر ساهمت فى تلك الجهود وعملت على العمل الأفريقي المشترك والاندماج الأفريقي، موضحًا أن الجهود المصرية الغينية مستمرة فى تشجيع العمل والتعاون بين الدول الأفريقية من خلال الاتحاد الأفريقي.

وأضاف وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفى المنعقد، منذ قليل، بالقاهرة، أنه تم عقد عدة اجتماعات مع وزير الخارجية الغيني، وتوصلنا لعدد من الاتفاقيات فى عدة مجالات منها الكهرباء والنقل البحرى والآثار والبيئة.

وتابع وزير الخارجية، نعمل بالاتفاق مع وزير الخارجية الكينية على تفعيل تلك الاتفاقيات فى الفترة القادمة.

وأردف وزير الخارجية، أن الإرداة السياسية الغينية أكدت استمرار دعمها للعلاقات الثنائية بين البلدين والعمل على توطيدها.

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