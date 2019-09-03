قبل إغلاقه غدا.. 179 ألف طالب يسجلون في تنسيق الشهادات الفنية.. و183 ألف طالب سجلوا في تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة.. وتقليل الاغتراب عبر هذا الرابط

* إغلاق موقع التنسيق غدا في السابعة مساءً

* يمكن لطلاب الشهادات الفنية لهذا العام التقدم للجامعات التكنولوجية الجديدة



وأشار إلى أنها تعد خطوة هامة ونقلة نوعية لاستحداث مسار جديد للتعليم الفني حيث تعد امتدادا لدراسة طلاب الشهادات الفنية من خلال إكسابهم المهارات العملية والتعليمية وفق أحدث نظم وأساليب التعليم التكنولوجي، بما يحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.



وكان تنسيق الشهادات الفنية بدأ السبت الموافق ١٧ أغسطس، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء الأربعاء الموافق 4 سبتمبر الجاري.



وعلي جانب آخر، أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 183 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2019/2020.



وكان تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بدأ صباح السبت الموافق 24 أغسطس، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء الأربعاء الموافق 4 سبتمبر الجاري، كما أنه تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة هذا العام 2019 لتدوين رغباتهم وذلك خلال الفترة من اليوم السبت الموافق 31/8/2019 حتى يوم الأربعاء الموافق 4/9/2019.



وسيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة.



كما أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد اعلان النتيجة أمام هؤلاء الطلاب لتلقى رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة.



أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2019 الناجحين بالدور الأول والثاني، عقب إعلان نتيجة المرحلة والتي ستعلن فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني.



موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019



وأشار السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، إلى أنه لا توجد شكاوى من الطلاب في تنسيق المرحلة الثالثة 2019 حتى الآن، مؤكدا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، منوها إلى ضرورة كتابة الطلاب لرغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، حيث إن آخر موعد لتغيير الرغبات حتى يوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر المقبل.



جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثالثة 2019 للقبول بالجامعات بدأ صباح السبت الموافق 24 أغسطس، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء الأربعاء الموافق 4 سبتمبر المقبل.



وقد تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة هذا العام 2019 لتدوين رغباتهم، خلال الفترة من اليوم السبت الموافق 31 /8 /2019 حتى يوم الأربعاء الموافق 4 /9 /2019.



رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019

ويمكن لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2019 متابعة النتيجة عبر هذا الرابط:

https://tansik.egypt.gov.eg/application



التعليم العالي:أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد المتقدمين لتنسيق الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد العالية والمتوسطة بلغ حتى الآن 179 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2019 /2020.وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أي شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية إدخال أو تعديل الرغبات حتى الساعة السابعة من مساء الأربعاء الموافق 4 سبتمبر الجاري.وأضاف عطا أنه يمكن لطلاب الشهادات الفنية لهذا العام التقدم للجامعات التكنولوجية الجديدة، وهي:1) الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.2) الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا).3) الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة - جامعة بني سويف التكنولوجية.