رئيس الوزراء يستقبل المرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي.. كريستالينا جورجيفا: مصر أصبحت نموذجا يشير إليه خبراء الصندوق والبنك الدولى خلال مفاوضاتهم مع الدول الراغبة في تبنى الإصلاح

جورجيفا: أسعى في حال فوزي بالمنصب إلى تعزيز تعاون صندوق النقد الدولي مع أفريقيا

مدبولي: الدور الذى يلعبه صندوق النقد الدولي يكتسب أهمية متزايدة خلال الفترة القادمة

مدبولي يشيد بما تمتلكه المرشحة البلغارية من خبرات

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الثلاثاء، "كريستالينا جورجيفا"، الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي، والمرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي، وحضر اللقاء الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وسفير بلغاريا لدى مصر.وخلال الاجتماع، أكدت "جورجيفا" تطلعها لمساندة مصر لترشيحها في منصب مدير عام صندوق النقد الدولي، لا سيما في ضوء علاقات الصداقة المتميزة التي تربط مصر وبلغاريا، مشيرة إلى أن دعم مصر لها يكتسب أهمية كبيرة، في ظل ما تتمتع به مصر من دور ريادي في العالم العربي وأفريقيا والشرق الأوسط.وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن المرشحة البلغارية قدمت التهنئة لرئيس الوزراء على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من نجاح لافت، مؤكدة أن مصر أصبحت نموذجًا يشير إليه خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، خلال مفاوضاتهم مع الدول الراغبة فى تبنى برنامج إصلاح اقتصادي.وقالت "جورجيفا" إنها سوف تسعى، في حال فوزها بالمنصب، إلى تعزيز تعاون صندوق النقد الدولي مع أفريقيا، من أجل مساعدة دول القارة على تحقيق مستهدفات التنمية وتقديم كل أشكال الدعم الفني الممكن.وأشاد رئيس الوزراء بما تمتلكه المرشحة البلغارية من خبرات اكتسبتها خلال فترة عملها الطويلة في البنك الدولي والمفوضية الأوروبية، وهو الأمر الذى تنظر إليه مصر بإيجابية.وقال إن الدور الذى يلعبه صندوق النقد الدولي يكتسب أهمية متزايدة خلال الفترة القادمة، لا سيما فى ظل ما يشهده العالم من تغيرات اقتصادية وسياسية متلاحقة، ومن ثم فإن مصر تعول على القيادة المقبلة للصندوق فى صياغة استراتيجيات وخطط للتعامل مع هذه التحديات.واختتم مدبولي حديثه، بالإعراب عن تمنيات مصر بالتوفيق للمرشحة البلغارية، فى مسعاها للحصول على منصب مدير عام صندوق النقد الدولي.