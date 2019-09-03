طالب بتنظيم الأسرة.. سلامة الجوهري: الزيادة السكانية تلتهم موارد الدولة

أكد النائب سلامة الجوهري عضو مجلس النواب عن دائرة زفتي بمحافظة الغربية، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أهمية تفعيل الحكومة لبرامج ضبط النمو السكاني، وتحديد مخصصات لها فى الموازنة العامة للدولة.





وأضاف الجوهري أن التعامل بجدية مع قضية النمو السكانى قد يحدث فارقًا حقيقا فى الحد من الزيادة المدمرة التى تشهدها مصر فى معدلات المواليد، وهو ما سينعكس على تقليص العبء عن الموازنة العامة للدولة، وبالتالي تحسين مستوي معيشة الأفراد، مؤكدا علي أن قضية النمو السكانى لها العديد من المحاور التى تحتاج لتكاتف مختلف مؤسسات الدولة.





وأشار إلى أن حملات التوعية لا تعد مسئولية وزارة بعينها وإنما تحتاج إلى مشاركة الجميع من إعلام والبرلمان ومختلف الجهات، لافتا إلى أن كل نائب تقع عليه مسئولية توعية أهالى دائرته بخطورة النمو السكانى على كل فئات المجتمع.





وفى سياق متصل أكد الجوهري على ضرورة اهتمام الدولة بتوفير وسائل تنظيم الأسرة بشكل دائم خاصة فى المناطق الريفية والنائية والعمل على سد أى عجز يواجه توافر هذه الوسائل فى السوق، لافتا إلى أن نجاح برامج مواجهة النمو السكانى يعتمد على مجموعة من العوامل يجب أن يتم العمل عليها بشكل متساوى حتى تحقق نتيجة ملموسة .



