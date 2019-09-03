الداخلية فى يوم.. طلب فدية ١٠٠ ألف دولار.. ضبط تاجر عربي اشترك في احتجاز شخص بالبدرشين.. القبض على عصابة بحوزتهم قطع أثرية فى أسيوط

ضبط طالبة جامعية أثناء محاولتها خطف طفلين من الفشن ببني سويف

ضبط 13 عنصرا إجراميا في حملة أمنية بالقليوبية

تمكنت وحدة مباحث الفشن جنوب بني سويف من إلقاء القبض على فتاة أثناء محاولتها خطف طفلين من أمام منزلهما ومساومة والدهما بمدينة الفشن.كان الرائد أحمد حسين، رئيس وحدة مباحث الفشن، تلقى بلاغا من أحد الأشخاص ويدعى "أحمد. أ"، مقيم بمدينة الفشن، يفيد بإمساكه بفتاة أثناء محاولتها استدراج طفليه الصغرين بعيدا عن المنزل وخطفهما.وعلى الفور أسرع الرائد أحمد حسين، رئيس مباحث الفشن، إلى محل الواقعة، وتم التحفظ على الفتاة وتدعى "رحاب. أ"، 21 سنة، طالبة جامعية، حيث تبين أنها حاولت استدراج الطفلين إلى مكان بعيد عن المنزل وخطفهما ومساومة والدهما على دفع مبلغ مالي لإعادتهما، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.فيما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من القبض على 13 عنصرا إجراميا بينهم 9 أشخاص من تجار ومروجى المواد المخدرة بعدد من مراكز ومدن المحافظة.وكانت تعليمات اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، للواء هشام سليم، مدير المباحث، بشن حملة أمنية وانضباطية تفتيشية مكبرة بمشاركة قيادات المديرية نظامية وبحثية مدعومين بمجموعات قتالية وآليات مدرعة من إدارة قوات الأمن بمشاركة البحث الجنائي والمرور بنطاق المديرية على بعض البؤر الإجرامية لترويج المخدرات.وتم شن حملة مكبرة قادها العميد حازم عزت، رئيس مباحث القليوبية، والعميد وائل نبيل، رئيس مكتب المخدرات بمديرية الأمن، أسفرت عن ضبط 13 عنصرا إجراميا، وبحوزتهم مواد مخدرة وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.كما كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الدقى بمديرية أمن الجيزة بقيام مجهولين باحتجاز أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية (شقيقه، 46 سنة، تاجر) بمنطقة سقارة بالبدرشين بالاشتراك مع شخص آخر يحمل جنسية ذات الدولة لوجود خلافات مالية بينهما واتصال الأخير بشقيق المجنى عليه وطلب مبلغ 100 ألف دولار كفدية لإطلاق سراحه، وفى وقت لاحق ورد للإدارة العامة لشرطة النجدة اتصال هاتفى من المجنى عليه "من رقم مُحدد" أبلغ خلاله واحتجازه بإحدى مزارع الدواجن بمنطقة أبو صير بدائرة مركز شرطة البدرشين.تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "تاجر - يحمل جنسية إحدى الدول العربية - مُقيم بدائرة قسم أول مدينة نصر بالقاهرة"، وعاملان مُقيمان بدائرة مركز شرطة البدرشين.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالمزرعة المُشار إليها، وأمكن ضبطهم وبحوزة أحدهم (مسدس صوت)، وتبين تواجد المجنى عليه داخل استراحة مستأجرة بالمزرعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرر المتهم الأول بوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه، فقام باستدراجه للمزرعة واحتجازه بمعرفة المتهمين الثانى والثالث، وبمواجهة المتهمين الثانى والثالث أيدا ما جاء باعترافات المتهم الأول باشتراكهما فى ارتكاب الواقعة مقابل تحصل كلٍ منهما على مبلغ 50 ألف جنيه يقوم بدفعها عقب حصوله على مستحقاته من المجنى عليه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.فى سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى بأسيوط وبحوزتهم قطع يشتبه فى أثريتها بقصد الاتجار.وأكدت معلومات وتحريات قسم مباحث السياحة والآثار بمديرية أمن أسيوط قيام "أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط والمطلوب فى قضية "تبديد" بحيازة بعض القطع الأثرية، وبتردده على دائرة قسم شرطة ثان أسيوط لعرضها على بعض الأشخاص بقصد الاتجار والتربح من وراء بيعها.عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بأسيوط أمكن ضبط المذكور، وضبط "5 أشخاص، أحدهم مطلوب فى قضيتين ولاثنين منهم معلومات جنائية"، كما تم ضبط سيارتين وضبط بحوزة المتهمين "2 قطعة يشتبه فى أثريتها – تمثال فرعونى جعران من الحجر الجيرى"، كما تم ضبط 3 وثائق منسوب صدورها إلى إحدى الجهات الحكومية باللغات "العربية، الإنجليزية، الفرنسية" مدون بها بطاقة تعريف تشير إلى أثرية التمثال المضبوط مختومين بشعار الجمهورية.بمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص فى الاتجار بالآثار وتهريبها للخارج والتربح من بيعها.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم حيازة القطع الأثرية والحفر للتنقيب عن الآثار.