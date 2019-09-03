شيخ الأزهر: القيم الأساسية للأديان السماوية متشابهة وجميعها تدعو إلى الأخوة الإنسانية

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر اليوم، الثلاثاء، آنا ميلينا مونيوس دي جاييريا، سفيرة كولومبيا لدى القاهرة.





وقال الدكتور أحمد الطيب إن المبادئ الرئيسية والقيم الأساسية في جميع الأديان السماوية متشابهة، وجميعها تدعو إلى ترسيخ قيم السلام والأخوة الإنسانية والمواطنة والعيش المشترك، مبديًا استعداد الأزهر لدعم أبناء الشعب الكولومبي في المجالات التعليمية والثقافية والدعوية.





من جانبها، أعربت السفيرة الكولومبية، عن سعادتها البالغة بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، مؤكدةً حرص بلادها على تقوية العلاقات مع الأزهر الشريف؛ وذلك من خلال بحث سبل التعاون بين جامعة الأزهر الشريف وكافة الجامعات الكولومبية.