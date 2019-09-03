بعد أن غمرت المياه سكة حديد الحمام.. لجنة من جامعة إسكندرية لوضع حلول سريعة

وجه اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح بمخاطبة كلية الزراعة والهندسة بجامعة الاسكندرية لوضع حلول علمية ومقترحات لدراسة وانهاء مشكلة إرتفاع منسوب المياه الجوفية التي غمرت السكك الحديد ما بين محطتى الحمام والرويسات .



حيث تضرر الاهالي بارتفاع منسوب مياه الامطار والصرف والمياه الجوفية مع بحث الاستفادة من مياه الأمطار فى الزراعة مع مقترح توجيهها لترعة بهيج بالحمام.



جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام واللواء محمد انيس السكرتير العام المساعد ومديرى المديريات والادرات المعنية بالمحافظة.