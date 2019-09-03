ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد أن غمرت المياه سكة حديد الحمام.. لجنة من جامعة إسكندرية لوضع حلول سريعة

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 03:54 م
لجنة من جامعة إسكندرية
لجنة من جامعة إسكندرية لوضع حلول سريعة
ايمن محمود
وجه اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح بمخاطبة كلية الزراعة والهندسة بجامعة الاسكندرية لوضع حلول علمية ومقترحات لدراسة وانهاء مشكلة إرتفاع منسوب المياه الجوفية التي غمرت السكك الحديد ما بين محطتى الحمام والرويسات .

حيث تضرر الاهالي بارتفاع منسوب مياه الامطار والصرف والمياه الجوفية مع بحث الاستفادة من مياه الأمطار فى الزراعة مع مقترح توجيهها لترعة بهيج بالحمام.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام واللواء محمد انيس السكرتير العام المساعد ومديرى المديريات والادرات المعنية بالمحافظة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إزالة 20 حالة تعدٍ على ترعة الحمام بمطروح

استعدادات مبكرة بمطروح لمواجهة السيول ومراجعة المعدات والتنسيق بين كافة الجهات

ترشيحاتنا

الموت المفاجئ يغيب اثنين من أكفأ ضباط المنوفية.. عاشا في قرية واحدة وماتا في يوم واحد

في أول يوم دراسي.. مصرع 8 تلاميذ في هجوم على مدرسة ابتدائية في الصين.. فيديو وصور

فرز ثالث ورابع.. رضا عبد العال يعلق على تعاقد الأهلي مع رينيه فايلر

وزيرة الهجرة: نتابع بقلق مع سفارتنا بأوكرانيا تطورات أزمة الطلبة المصريين

لن تصدق ماذا يدور داخل إعصار دوريان في جزر البهاما.. شاهد بنفسك !.. فيديو

عاملة نفسها راقصة بالية.. بشرى بفستان كحلي ومروحة في يدها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرع سيارة فى العالم.. بوغاتي شيرون تقتنص اللقب من جديد.. صور

بـ فستان قصير مشجر وكعب عال.. رانيا يوسف تخطف الأنظار بـ إطلالة أنثوية أنيقة

بإطلالات راقية وأنيقة.. سوسن بدر تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير