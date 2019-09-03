المحاكمات فى يوم.. المشدد 10 سنوات لعاطل قتل زميله بسبب المخدرات.. تأجيل قضية الطفلة المغتصبة

السجن المؤبد لـ الأبيض لاتهامه بتجارة الهيروين في المرج

بحكم نهائي.. استئناف قنا تقضي بصحة نسب طفلة زواج القاصرات

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، عاطلا بالسجن المشدد 10 سنوات، وذلك لاتهامه بقتل صديقه بسبب نشوب مشاجرة بينهما على تقسيم المواد المخدرة، فقام المتهم بطعن المجنى عليه عدة طعنات نافذة، سقط على أثرها قتيلا، فى السلام.وكشفت التحقيقات قيام "ع.س" 32 سنة عاطل، بقتل "ي.ع" 26 سنة عامل ميكانيكى، بسبب نشوب خلاف بينهم على تقسيم المواد المخدرة، وعلى إثرها قام المتهم بالاعتداء على المجنى عليه، فأسقطه قتيلا وفر هاربا.بداية الواقعة كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة السلام، بلاغا من الأهالى بعثورهم على جثة شاب مقتول فى أحد الشوارع بالمنطقة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن المجنى عليه يدعى "ي.ع" عامل، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم التوصل إلى الجانى، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت القوة الأمنية من ضبط المتهم.تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، والتى أحالت المتهم بعد انتهاء التحقيقات إلى محكمة الجنايات، التى قضت عليه بالسجن المشدد 10 سنوات.كما عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، عاطل بالسجن المؤبد، وذلك لاتهامة بالإتجار فى المواد المخدرة، بعد أن تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين في المرج.بدأت الواقعة عندما تلقى ضباط مباحث قسم المرج، معلومات تفيد بقيام س.أ وشهرته أبيض، بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم المرج مكانا له لترويج تجارته الغير مشروعة، وبجمع المعلومات وبإجراء التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة لدى الأجهزة الأمنية.وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهم وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة وزنت" 400 جرام من مخدر الهيروين"، وذلك أثناء استعداده لترويجها بالمنطقة.تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، حيث تم إحالة المتهم الى محكمة الجنايات، التى قضت بحكمها المتقدم.فيما قررت جنايات المنصورة، تأجيل قضية شهيدة الحفير ليوم العاشر من مارس لمناقشة الطلب.وتعود الواقعة، بورود بلاغ للعقيد أحمد الحسيني مأمور مركز شرطة الستاموني، من "إبراهيم مصطفي عبد الله "، 38 عاما، عامل زراعى ومقيم منطفة 20 البقعة يفيد باختفاء نجلته "فاطمة"، 12 عاما طالبة بالصف الرابع الابتدائى أثناء توجهها لدرس خصوصي.تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء خالد عبد الحميد وكيل مباحث وزارة الداخلية وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء الواقعة كلا من "عبد الله .ا.ع.ا"، 34 عاما عامل زراعى وأشقاءه "جوده"، 38 عاما عامل زراعي و"علي"، 40 عاما ، وشهرته عزوز ومقيمين "20 البقعة" و"أحمد .ا.ع"، 20 عاما زوج ابنة شقيقة المتهم الأول" ومقيم قرية 30 بصار و"سمسمة .خ.ف.ع"، ربة منزل، 19 عاما " زوجة المتهم الأول".وتبين من التحريات أن المتهم الأول كان متزوجا من نجلة عمه "شقيقة والد الطفلة" وطلقها منذ فترة وتزوج من المتهمة الأخيرة إلا أنه حاول فى الفترة الأخيرة إجبار زوجته الأولى على التنازل على قطعة أرض كان قد نقل ملكيتها إليها قبل الطلاق، بسبب مروره بضائقة مالية وأشقائه إلا أن نجل عمه "والد الطفلة" تصدى لهم أكثر من مرة فقرروا اختطاف ابنته للانتقام منه وتهديده بالضغط على شقيقته للتنازل عن الأرض.وتبين أن المتهم الأول، استعان بالمتهم الرابع لإخفاء الطفلة لديه حتى مساومة والدها إلا أنه بعد القبض على زوجها وإخلاء سبيله ووجود صعوبة للتفاوض مع الأب قرروا التخلص منها فقام المتهم الرابع بالتعدي على الطفلة جنسيا، ثم خنقها وعندما تخوف من افتضاح أمره قطع أعضائها التناسلية لإخفاء جريمة الاغتصاب ولمحاولة تضليل الأجهزة الأمنية.وفى سياق متصل قضت دائرة الأولى "الاستئناف الشرعى" بمحكمة استئناف قنا، برئاسة المستشار حمدي طه رئيس الدائرة، بتأييد حكم أول درجة بصحة نسب الطفلة إيمان لوالدها فى القضية التى رفعها بإنكار نسب طفلته بعد زواجه من والدتها، فيما يعرف بـ" زواج القاصرات" لعدم بلوغها السن القانونى للزواج.قالت مروة عبدالرحيم" محامية المجني عليها" إن حكم إثبات نسب الطفلة لوالدها يعد الأول في دائرة الاستئناف الشرعى بمحكمة استئناف قنا، لعدم تداول هذه الأنواع من القضايا بصعيد مصر، مشيرة إلى أن الدائرة قضت بتأييد حكم أول درجة فى القضية التى رفعتها "فرحه ن ب" والدة الطفلة" ضد زوجها بإثبات نسب طفلته، وذلك بعد رفضه إجراء تحليل "DNA".وأشارت عبد الرحيم، إلى أن الحكم بمثابة انتصار للمرأة المصرية في صعيد مصر من قضاء مصر الشامخ، مطالبة القضاء والمجتمع بالتكاتف للقضاء على عادة زواج القاصرات.تعود تفاصيل الواقعة لنهاية العام قبل الماضى، عندما تقدمت فرحة نصر برعي ببلاغ لمحكمة الأسرة بقنا، تتضرر فيه من رفض زوجها إثبات نسب طفلته، بعد تطليقها بفترة من زواجهما الذى لم يستمر كثيرًا، والذى استغل عدم وجود أوراق تثبت علاقتهما الزوجية لزواجهما قبل بلوغها السن القانونية.