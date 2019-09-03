في استجابة فورية.. صرف إعانة وكرسي متحرك لمواطن بالغربية

أصدر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، تعليماته لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف إعانة مالية عاجلة شهرية "لمدة ستة شهور" للمواطن إبراهيم س ا الذى يعانى من بتر قدميه وذلك لحين إنهاء إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة له بعد بحث حالته الاجتماعية.



وكذا قيام مديرية التضامن الاجتماعى بتوفير "كرسي متحرك" له يساعده على التحرك.



والجدير بالذكر؛ أن المواطن قدم استغاثة في أحد المواقع الإلكترونية يطلب توفير كرسي متحرك ومعاش.



وفى السياق ذاته؛ أكد محافظ الغربية حرصه على توفير احتياجات كافة المواطنين وخاصة الأكثر احتياجًا لتوفير حياة كريمة لهم.