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خطوات التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء.. فيديو

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 03:30 م
نقابة أطباء مصر
نقابة أطباء مصر
محمد غالي
أعدت النقابة العامة للأطباء فيديو تعريفى عن كيفية إدلاء الأعضاء بصوتهم فى انتخابات التجديد النصفى، والمقرر انعقادها فى ١١ أكتوبر ٢٠١٩.

وشرح الفيديو بعض النقاط منها، معنى انتخابات تجديد نصفى وما الواجب على الطبيب حتى يستطيع المشاركة فى العملية الانتخابية.. وكيف يمكن تسديد اشتراك النقابة والتسجيل فى النقابة الفرعية التابع لها الطبيب.. وأخيرا كيفية الإدلاء بالأصوات؟.

ويتسلم الطبيب هذه المرة 7 بطاقات انتخابية، كل بطاقة مُدون عليها أسماء المرشحين المطلوب انتخابهم فى كل مستوى، وتفاصيل أخرى للأطباء لمعرفة أماكن تصويتهم، وكذلك تعريف الوافدين بأماكن إدلائهم بأصواتهم.

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