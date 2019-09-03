في ذكرى رحيل الجنرال المتمرد.. 10 معلومات لا تفوتك عن محمود الجوهري

يعد الراحل محمود الجوهري المدير الفني لمنتخب مصر السابق، أحد أبرز أساطير الكرة المصرية سواء كان لاعبا أو مدربا.



وتحل اليوم، الثلاثاء، الذكرى السابعة لوفاة الجنرال محمود الجوهري، والذي رحل عن عالمنا في الثالث من سبتمبر عام 2012.



ويستعرض "صدى البلد" أبرز 7 معلومات في ذكرى رحيله:



1- محمود الجوهري من مواليد 20 فبراير عام 1938 من عائلة يرجع نسبها إلى الإمامين الحسن والحسين.



2- بدأ محمود الجوهري مسيرته الكروية مع الأهلي عام 1955 وحقق معه 6 ألقاب دوري، و3 بطولات كأس مصر، وتوج مع منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الإفريقية عام 1959.



3- اعتزل محمود الجوهري لعب كرة القدم عام 1966، بسبب معاناته من إصابة مزمنة في الركبة.، وكان في سن الـ 28 وقتها.



4- بعد اعتزال محمود الجوهري كرة القدم، اتجه لمجال التدريب، بتوليه منصب مدرب المساعد في قطاع الناشئين بالأهلي، ثم انتقل للعمل في أهلي جدة السعودي كمساعد للمدير الفني الألماني كرامر.



5- أثبت محمود الجوهري كفاءته في نادي أهلي جدة، وتولي منصب المدير الفني السعودي للمرة الأولى في تاريخه، ثم استدعاه حسن حمدي رئيس الأهلي السابق، للعمل في الأهلي موسم 1983، ونجح في قيادة الأهلي لتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا.



6- في 24 يوليو عام 1985 تقدم محمود الجوهري باستقالته من تدريب الأهلي، بسبب دخوله في خلافات مع حسن حمدي.



7-تولى محمود الجوهري تدريب منتخب مصر عام 1988، ونجح في قيادة منتخب مصر للتأهل لبطولة كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، لكنه رحل سريعا في عام 1991.



8- في عام 1993 تولي الجنرال محمود الجوهري القيادة الفنية للزمالك، ليصبح أول مديرا فنيا في تاريخ كرة المصرية يتولى تدريب الأهلي والزمالك.



9- حصد محمود الجوهري بطولة دوري أبطال إفريقيا مع الزمالك، وفاز ببطولة السوبر الإفريقي على حساب الأهلي.



10- أنهى محمود الجوهري مسيرته التدريبة عام 2007، بعدما تولى تدريب منتخب الأردن في عام 2002، وقاده للتأهل لكأس الأمم الآسيوية للمرة الأولى في تاريخه، وحصل معه على المركز الثالث في البطولة العربية، ومركز الوصيف في كأس غرب آسيا، ونال أعلى وسام في الأردن تقديرا لإنجازاته مع المنتخب الوطني.

