ننشر صورة قاتل زوجته بعد اعترافها بممارسة الجنس مع آخرين

تلقى الرائد أحمد سعيد، رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب، بلاغا بالعثور على جثة سيدة قتيلة داخل شقة بدائرة القسم، وعلى الفور وجه اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بانتقال رجال البحث الجنائى لمسرح الجريمة، ومن خلال الفحص عثر على جثة ربة منزل، مصابة بنزيف في الجمجمة وكسور بمتفرقة فى أنحاء الجسم، وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها العرفى، عامل رخام.





ألقى القبض على المتهم من خلال أحد الأكمنة، واعترف بارتكاب الواقعة وقرر أنه فوجئ بعودة زوجته في وقت متأخر من الليل، وعندما سألها عن سبب تأخرها، أخبرته أنها كانت بصحبة شابين وأقامت معهما علاقة جنسية، فقام بالتعدي عليها بشومة لتسقط غارقه فى دمائها وتلقى مصرعها فى الحال.

لم يجد عامل وسيلة للتخلص من العار الذى لحق به بعد علمه بقيام زوجته بممارسة الجنس مع رجلين، سوى قيامه بقتلها عقب عودتها إلى منزلهما بالسيدة زينب، وأمر اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، بإحالته إلى النيابة العامة التى قررت حبسه ٤ أيام على ذمة التحقيق.