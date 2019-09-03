عمرو سلامة: أشعر بالمرارة والخيانة.. تعرف على السبب

نشر المخرج عمرو سلامة عبر حسابه الشخصي بـ انستجرام، صورًا تجمعه بمجموعة من الفنانين منهم "بسمة، هند صبري، أحمد حلمي، وياسمين رئيس، ماجد الكدواني، وأحمد الفيشاوي، أحمد مالك، صبا مبارك، وعمرو يوسف".





وعلق المخرج عمرو سلامة "هناك شعور بالخذلان والمرارة والخسارة والخيانة يشعر بها كل مخرج عند نهاية تصوير العمل بعد تعلقه وحبه للشخصيات الذي عاش معها".





وأضاف المخرج عمرو سلامة "هناك شعور آخر جميل يشعر به المخرج عندما يرى الشخصيات فى أول يوم تصوير"، موضحًا "لما الشخصيه اللى بتكتبها تتحول للحم ودم".





وأشار المخرج عمرو سلامة إلى أنه منتظر بشغف حدوث ذلك في مشروعه القادم.





يذكر أن آخر أعمال عمرو سلامة كان مسلسل "طايع" الذى عرض فى رمضان قبل الماضى وشارك فى بطولته عمرو يوسف وصبا مبارك وتأليف محمد وخالد وشيرين دياب.