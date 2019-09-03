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السعودية تسقط 3 صواريخ حوثية.. أطلقها المتمردون لقتل المدنيين

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 03:29 م
العقيد تركي المالكي
العقيد تركي المالكي
محمد علي
ذكرت تقارير إخبارية اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت 3 صواريخ باليستية حوثية في سماء نجران، وفق ما أفادت به شبكة العربية.

ووفق مصادر خاصة، اعترضت الدفاعات الجوية السعودية 3 صواريخ باليستية أطلقها المتمردون الحوثيون، دون أن ينتج عنها إصابات.

وكانت جماعة الحوثي المتمردة قد أعلنت استهداف مواقع عسكرية في مطار نجران، بصاروخ باليستي.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، أعلن في وقت سابق، صباح اليوم الثلاثاء، أن قواته تمكنت، من اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار أطلقها الحوثيين من عمران باتجاه السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن "محاولات الميليشيات الحوثية إطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل".

واعتبر المالكي أن "المحاولات الإرهابية المتكررة مؤخرا من الميليشيات الحوثية الإرهابية هي نتيجة للخسائر الكبيرة في صفوف عناصرها الإرهابيين وعتادها ومعداتها".

​وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.


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