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حوادث

مد أجل الحكم على رئيس حي الدقي السابق بتهمة تقاضي رشوة للغد

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 03:29 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
ندى حمودة - أحمد مهدي
قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، مد أجل الحكم على رئيس حي الدقي السابق، وآخرين بتهمة الرشوة، لجلسة غدًا الموافق 4 سبتمبر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال عبداللاه بعضوية المستشاريين عبد الناصر أبو سحلى وإيهاب الطنطاوى ومحمد بسيونى وحضور مهاب الصياد ممثل النيابة العامة، وسكرتارية صلاح مصطفى.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول "نادر سعد" تقاضي مبلغ 250 ألف جنيه ووحدة سكنية بشارع البطل أحمد عبد العزيز وتبلغ قيمتها 2 مليون جنية من مالكي العقار مقابل تغاضيه عن البناء المخالف، والذي تزيد قيمته عن 10 مليون جنيه.

وأوضح أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، أن المتهم رئيس حي الدقي، طلب من المتهمين الثالث والخامس بواسطة المتهم السادس والسابع مبلغ وقدرة نصف مليون جنية وشقة سكنية بمبلغ يقل عن ثمنها الأصلي بمليون وسبعمائة ألف جنية على سبيل الرشوة.

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