نائبة تطالب ببرنامج شامل للوحات الإرشادية بطرق المواقع الأثرية

طالبت سحر طلعت مصطفي عضو مجلس النواب، حكومة المهندس مصطفى مدبولي، ببرنامج شامل لـ "اللوحات الإرشادية" لمختلف الطرق المؤدية للمواقع الأثرية بمحافظات مصر، وذلك من خلال تنسيق مشترك بين الوزارات والجهات ذات الصلة وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية، استكمالًا لجهد وزارة الآثار فى التنسيق مع منظمة اليونسكو لتنفيذ ذلك داخل المواقع الأثرية.





وأكدت النائبة فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الجهود الحكومية المبذولة لدعم القطاع مُقدرة من الجميع، ولكننا مازلنا نأمل في تنفيذ البرنامج الشامل للوحات وليس فى أجزاء بعينها، بهدف التبصير والتثقيف بهذه المواقع وتسهيل الوصول والتنقل بينها، مقترحة أن يتضمن البرنامج إطار إلكتروني متفاعل وشارح لكل زوار مصر عبر الانترنت، وموازيًا للوحات بمختلف الطرق.



