بطل العام في البرتغال.. شاهد مهارات وأهداف كريستيانو رونالدو 2019

واصل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، هيمنته على الساحة الكروية، ونجح في حسم سباق جائزة لاعب العام في بلاده أمس، الإثنين.





وتفوق كريستيانو رونالدو في التصويت على كل من، برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وبرونو فرنانديز، لاعب سبورتنج لشبونة، والموهبة الشابة جواو فيليكس، مهاجم أتلتيكو مدريد، وروبين نيفيز، لاعب ساوثهامبتون الإنجليزي.





كان رونالدو قاد البرتغال للفوز بلقب دوري الأمم الأوروبية، بعدما سجل ثلاثية "هاتريك" في مرمى سويسرا بالدور نصف النهائي.





وقاد يوفنتوس للتتويج بلقب الدوري الإيطالي، ونال جائزة أفضل لاعب في البطولة، بتسجيله 21 هدفًا وصناعة 8 أخرى.





وودع رونالدو بطولة دوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس على يد أياكس أمستردام الهولندي من دور ربع النهائي، علمًا بأنه أحرز 6 أهداف وصنع هدفين.