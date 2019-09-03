ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بطل العام في البرتغال.. شاهد مهارات وأهداف كريستيانو رونالدو 2019

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 04:00 م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
إسراء أشرف
واصل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، هيمنته على الساحة الكروية، ونجح في حسم سباق جائزة لاعب العام في بلاده أمس، الإثنين.

وتفوق كريستيانو رونالدو في التصويت على كل من، برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وبرونو فرنانديز، لاعب سبورتنج لشبونة، والموهبة الشابة جواو فيليكس، مهاجم أتلتيكو مدريد، وروبين نيفيز، لاعب ساوثهامبتون الإنجليزي.

كان رونالدو قاد البرتغال للفوز بلقب دوري الأمم الأوروبية، بعدما سجل ثلاثية "هاتريك" في مرمى سويسرا بالدور نصف النهائي.

وقاد يوفنتوس للتتويج بلقب الدوري الإيطالي، ونال جائزة أفضل لاعب في البطولة، بتسجيله 21 هدفًا وصناعة 8 أخرى.

وودع رونالدو بطولة دوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس على يد أياكس أمستردام الهولندي من دور ربع النهائي، علمًا بأنه أحرز 6 أهداف وصنع هدفين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميسي ورونالدو وفان دايك.. ماذا قدم الثلاثي المرشح لجائزة أفضل لاعب في أوروبا؟

كريستيانو رونالدو يقود البرتغال لمواجهة صربيا وليتوانيا في يورو 2020

بث مباشر.. حفل جائزة أفضل لاعب في أوروبا 2019 YouTube

ترشيحاتنا

بـ فستان قصير مشجر وكعب عال.. رانيا يوسف تخطف الأنظار بـ إطلالة أنثوية أنيقة

مش بالسيليكون.. عالم مصريات يكشف سر صور سوسن بدر الأخيرة.. فيديو

اتفاق تاريخي.. المالية تسدد 160 مليار جنيه لـ التأمينات 30 يونيو

المصري البورسعيدي يكشف قيمة انتقال إسلام عيسي لصفوف بيراميدز

شاهد.. لحظة وفاة المغنية الإسبانية جوانا ساينز غارسيا على المسرح

الخطيب يقرر ترحيل لاعبي تنس الطاولة من المغرب وإحالتهما للتحقيق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرع سيارة فى العالم.. بوغاتي شيرون تقتنص اللقب من جديد.. صور

بـ فستان قصير مشجر وكعب عال.. رانيا يوسف تخطف الأنظار بـ إطلالة أنثوية أنيقة

بإطلالات راقية وأنيقة.. سوسن بدر تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير