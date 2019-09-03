مسئول أممي لـ"أ ش أ": مصر حققت إنجازا مذهلا في مجال الصحة الإنجابية

قال رامز الأكباروف مدير السياسات والاستراتيجيات بصندوق الأمم المتحدة للسكان "إن الحكومة المصرية أحرزت تقدما كبيرا في مجال نشر برامج تنظيم الأسرة إيمانا منها بضرورة توافر هذه الوسائل للمواطنين بشكل مجاني"، منوها بأنه يوجد تعاون وثيق بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال توفير وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمواطنين.



جاء ذلك في تصريح خاص لموفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى تونس، على هامش الندوة الوزارية الدولية الـ16 للشراكة جنوب - جنوب حول السكان والتنمية، والمنعقدة في تونس على مدار يومين بمشاركة مصر.



وأضاف "أود أن أهنئ الحكومة المصرية ووزارة الصحة وكافة الشركاء الذين يعملون معا في هذا المجال على هذا الإنجاز المذهل، مشيدا بالإنجاز الهائل الذي تقوم به مصر في مجال الصحة الإنجابية".



وأكد مدير السياسات والاستراتيجيات بصندوق الأمم المتحدة للسكان أن مصر تعد شريكا قويا لصندوق الأمم المتحدة للسكان في العديد من البرامج بخلاف برامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، حيث قامت مصر بالتعاون مع الصندوق في مساعدة دول عربية أخرى في مجال التعداد السكاني، وهو التعاون الذي كان له قدرا كبيرا من الأهمية.



