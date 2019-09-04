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ديني

الإفتاء تكشف عن طريقة عمل لـ التاتو حلال شرعاً

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 07:13 ص
الإفتاء: رسم الوشم
الإفتاء: رسم الوشم حرام شرعاً
القسم الديني
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الوشم ينقسم لنوعين، الأول يكون باستخدام الإبر عن طريق كيّ الجسد، ثم حشو موضع الكيّ بالأحبار والأصباغ، والثاني باستخدام الحناء.

وأضاف «شلبي»، خلال إجابته عن سؤال يقول: «ما حكم رسم الوشم أو التاتو؟»، أن النوع الأول من الوشم بالإبر والأصباغ حرام شرعا، مستشهدًا بما روي عن عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ، فَجَاءَتْ فَقَالَتْ:إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ، فَقَالَ: وَمَا لِي أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم» رواه البخاري (4886) ومسلم (2125).

وأشار أمين الفتوى، إلى أن النوع الثاني من الوشم عن طريق الرسم بالحناء فهو جائز شرعا.

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