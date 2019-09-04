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برلمان

برلماني يطالب الحكومة بالاهتمام بالتجارة الداخلية

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 12:59 ص
النائب عمرو الجوهري
النائب عمرو الجوهري
عبد الرحمن سرحان
طالب النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، الحكومة بضرورة الاهتمام بالتجارة الداخلية، مشيرًا إلى أهمية إدراك دورها الكبير.

قال "الجوهري"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن التجارة الداخلية كانت تعاني في السباق من ضعف كبير وقلة اهتمام، مضيفًا بأن هذا له تبعات سلبية إذا استمر الأمر.

وناشد النائب عمرو الجوهري، الحكومة بضرورة الاهتمام بالتجارة الداخلية، وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين لتوسيع قاعدة التجارة الداخلية.

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