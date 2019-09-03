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منوعات

بعد تغيير سياساته.. يوتيوب يحذف أكثر من 17 ألف قناة و500 مليون تعليق

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 04:08 م
يوتيوب
يوتيوب
آية جمعة
أزال فريق موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" أكثر من 100 ألف مقطع فيديو و 17 ألف قناة منذ أن طبقت الشركة تغييرات على سياسات المحتوى الخاصة بها في يونيو الماضي، بحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني.

وأعلن الموقع الذي تمتلكه شركة "جوجل" عن ذلك خلال مدونة جديدة على "يوتيوب" حول محاولات الشركة لمعالجة الأعداد المتزايدة من مقاطع الفيديو البغيضة والخطيرة على المنصة.

ونتج عن تلك السياسة أيضا مضاعفة إزالة التعليقات (أكثر من 500 مليون) التي وُجد أنها ذات محتوى بغيض.

ووفقا للمدونة، بعض هذه القنوات ومقاطع الفيديو والتعليقات التي تم إزالتها قديمة وتم التخلص منها في أعقاب تغيير السياسة.

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