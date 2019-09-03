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رياضة

أستراليا تفوز على السنغال 81-68 بكأس العالم لكرة السلة بالصين

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 11:17 م
كرة السلة
كرة السلة
أ ش أ
فاز منتخب أستراليا لكرة السلة على نظيره السنغالي بنتيجة 81-68 في المباراة التي جمعتهما اليوم /الثلاثاء/ ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لبطولة كأس العالم 2019، التي تستضيفها الصين خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 15 سبتمبر.

ففي اللقاء الذي أقيم بصالة "دونغ فينغ نيسان"، تقدم المنتخب الأسترالي في الربع الأول 18-16 وفي الربع الثاني 18-17 وواصل التفوق في الربعين الثالث والرابع بحسمهما لصالحه 24-17 و21-18 على التوالي ليفوز بإجمالي نتيجة اللقاء 81-68.

وفرض جو إنجلز، لاعب يوتاه جاز الأمريكي، نفسه نجما للمباراة بتسجيل 17 نقطة و10 متابعات وتقديم 9 تمريرات حاسمة ليساهم بشكل كبير في فوز الأستراليين.

وارتفع رصيد أستراليا بهذا الانتصار إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة بينما جمعت السنغال نقطتها الثانية حيث تحتل المركز الثالث قبيل مواجهة ليتوانيا صاحبة المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط مع كندا صاحبة المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

وفي إطار منافسات المجموعة الخامسة حققت التشيك الانتصار على حساب اليابان 89-76، وفي المجموعة تغلب السادسة منتخب نيوزيلندا على مونتنجرو 93-83، وضمن المجموعة السابعة تمكن منتخب الدومينيكان من التغلب على ألمانيا 70-68.

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