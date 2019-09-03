وسط توتر مع الهند.. رئيس وزراء باكستان: لن أبادر باستخدام الأسلحة النووية

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أمس الاثنين، إن بلاده لن تبادر باستخدام الأسلحة النووية وذلك وسط توتر مع الهند التي ألغت الوضع الخاص للجزء الخاضع لسيطرتها من منطقة كشمير المتنازع عليها.



وقال خان في كلمة أمام أفراد من طائفة السيخ بمدينة لاهور في شرق البلاد "نحن بلدان مسلحان نوويا. إذا زاد التوتر، فقد يكون العالم في خطر. لن يكون هناك مطلقا (استخدام للأسلحة النووية) من جانبنا أولا".



وقال محمد فيصل المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية على تويتر في وقت لاحق إن هذه التصريحات أخرجت من سياقها ولا تمثل تغييرا في سياسة باكستان النووية.



وما زال التوتر محتدما في كشمير حيث استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع ضد محتجين من رماة الحجارة وما زالت تحت عزلة بعد قرار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سحب الحقوق الخاصة للولاية التي تقطنها أغلبية مسلمة في الخامس من أغسطس آب.



وبتجريد شطر كشمير الخاضع لسيطرة الهند من وضعه الخاص، منعت نيودلهي المنطقة من حقها في صياغة قوانينها الخاصة وسمحت لغير المقيمين بشراء ممتلكات هناك. وقالت نيودلهي إن التغيير سيساعد في تنمية كشمير وسيعود بالنفع على الجميع لكن الخطوة أثارت غضب كثيرين من سكان المنطقة وأدانتها باكستان بشدة.



وركز خان حتى الآن على حملة دبلوماسية عالمية تدين تصرفات الهند، واتهم مودي بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وفظائع في المنطقة.



وقال مرارا أيضا إن أي مغامرة خاطئة بين دولتين مسلحتين نوويا قد يُعرض العالم للخطر.



وطالما كانت كشمير محورا للخلاف بين الهند وباكستان. وتحكم كل دولة منهما أجزاء من كشمير بينما تزعم أن المنطقة تابعة لها بالكامل. وخاض البلدان ثلاث حروب اثنتان منها بسبب كشمير.