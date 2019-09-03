تحذير شديد اللهجة من ترامب لـ الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين تمضي على ما يرام، لكنه حذر من أنه سيتبني موقفا "أكثر تشددا" في المفاوضات إذا جرت المماطلة فيها حتى فترته الرئاسية الثانية.



وكتب الرئيس الأمريكي على تويتر "نبلي بلاء حسنا في مفاوضاتنا مع الصين"، مضيفا أن بكين لا يمكنها تحمل تبعات التلكؤ في المحادثات في ضوء الأضرار التي تلحقها الرسوم الجمركية الأمريكية باقتصادها.



وذكر الرئيس الأمريكي أنه إذا لم تحل الولايات المتحدة والصين خلافهما التجاري وفاز بفترة رئاسية جديدة فإن "الاتفاق سيصبح أصعب بكثير! في غضون ذلك، ستنهار سلسلة الإمدادات في الصين وستزول الشركات والوظائف والأموال".