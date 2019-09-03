اختيار بورسعيد الثانوية الصناعية كأول مدرسة تأسيس عسكرى بالمحافظة

اجتمع د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم بمكتبه بديوان المديرية مع المقدم محمد واصف المستشار العسكرى للمحافظة وحسام عفيفى مدير إدارة الاتصال السياسى لمتابعة تجهيزات واستعدادات المدارس العسكرية بالمحافظة لاستقبال العام الدراسى الجديد ٢٠١٩ - ٢٠٢٠.



وأكد وكيل الوزارة أهمية هذا الاجتماع الذى يأتى فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم وقيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بوزارة الدفاع بهدف الاستفادة من الصف الأول بمدارس التعليم الفنى كفترة تأسيس عسكرى للطلاب.



وأشار باهى إلى أن التأسيس العسكرى للطلاب يهدف إلى تحسين حالة الانضباط بين الطلاب وتعزيز الانتماء والولاء للوطن، مضيفا أنه تم اختيار مدرسة بورسعيد الثانوية الزخرفية الصناعية كأول مدرسة يطبق عليها التأسيس العسكرى هذا العام من ضمن ٢٧ مدرسة على مستوى الجمهورية.