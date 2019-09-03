القضاء الإسباني يعيد فتح قضية فساد لمدرب منتخب مصر السابق

أعاد القضاء الإسباني فتح ملف قضية التلاعب في مباريات الدوري الإسباني موسم 2010 - 2011، والمتهم فيها المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق لمنتخب مصر.





وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن القضاء الإسباني أعاد فتح ملف المباراة التي تجنب فيها ريال سرقسطة الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية موسم 2011، بالفوز على ليفانتي بهدفين مقابل هدف، في الجولة الأخيرة من الليجا.





وأضافت الصحيفة أن التحقيقات مستمرة حتى نهاية شهر سبتمبر الحالي، والمتهم فيها 42 شخصا، من بينهم المكسيكي خافيير أجيري.





وكانت تقارير إسبانية أشارت إلى تقاضي لاعبي ليفانتي مبلغ 965 ألف يورو نقدا لتعمد خسارة المباراة، وقام سرقسطة فى البداية بتحويل الأموال لحسابات اللاعبين والمسئولين من بينهم أجيرى المدرب المكسيكى وهيريرا لاعب مانشستر يوناتيد.



