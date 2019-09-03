ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لتتجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.. وخبراء لـ صـدى البلد: القضاء على السوق الموازي وسعر الفائدة المرتفع ساهم في زيادتها

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لتتجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة

كريم عادل: زيادة تحويلات المصريين في الخارج تعكس ثقتهم في النظام المصرفي المصري

أبو زيد: القضاء على السوق الموازي ساهم في ارتفاع تحويلات المصريين من الخارج

حسام الغايش: سعر الفائدة المرتفع سر زيادة تحويلات المصريين بالخارج









ارتفعت قيمة تحويلات المصريين بالخارج خلال السنوات الثلاث الماضية إلى الحد الذي جعلها تتجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال الفترة ذاته، الأمر الذي جعلها سلاحا ذا حدين، فعلى الرغم من أن ارتفاع التحويلات يعد أمرا إيجابيا كونه يوفر العملة الأجنبية ويعكس ثقة المصريين في الخارج في بالجهاز المصرفي في مصر.وعلى الرغم من ذلك، فالوضع الحالي يوضح إلى أنه مازال هناك أزمة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، والتي تعد أحد تروس مكينة التنمية ولدورها الهام في تحسين حياة المواطن وتوفير فرص عمل.وأكد عدد من الخبراء أن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بسبب توجه جزء نحو الاستثمارات غير المباشرة فى أذون الخزانة، حيث إن مصر تعطى عائدا كبيرا فى الاستثمار فى أذون الخزانة ولكن الحكومة المصرية حريصة دائما على تذليل كافة العقبات وتيسير الإجراءات مع أبرز الحوافز الاستثمارية.وقال كريم عادل الخبير الاقتصادي، إن تحويلات المصريين بالخارج تعد أحد الموارد الأساسية في الاقتصاد المصري والتي لا تقل أهمية عن القطاعات الاقتصادية الأخرى كالصناعة والسياحة، فهي أحد مصادر العملة الأجنبية للدولة المصرية.وأضاف الخبير الاقتصادي لـ"صـدى البـلد"، أن لزيادة حجم هذه التحويلات العديد من الدلالات التي يأتي على رأسها نجاح القيادة السياسية برئاسة عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في جعل المصريين بالخارج شركاء في نجاح الدولة المصرية وأهم أرقام معادلة النهضة وإحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها.وتابع: "يضاف إلى ذلك أن زيادة تحويلات المصريين في الخارج تعكس ثقتهم في النظام المصرفي بالدولة المصرية نتيجة للسياسات النقدية الصحيحة التي يتخذها البنك المركزي المصري والتي ساهمت في كبح الزيادات السابقة في معدلات التضخم".وأشار إلى أن القرار الخاص بحرية تحويل الأموال بالعملة الصعبة عزز من ثقتهم في تحويل وإيداع أموالهم ومدخراتهم بالبنوك المصرية، ويضاف إلى كل ذلك القرار الصادر بالقضاء تمامًا على السوق الموازي للعملة وهو ما أغلق الباب أمام المتلاعبين بالاقتصاد المصري في "السوق السوداء" وأصبحت البنوك المصرية هي القنوات الرسمية والوحيدة لاستقبال تحويلات المصريين في الخارج.وبالتالي فإن زيادة التحويلات بهذه النسبة تعد شهادة على أن جهود التنمية التي تقوم بها القيادة السياسية قد أتت بثمارها وانتقل أثرها للمصريين بالخارج، فالقيادة السياسية نجحت في جعل المصريين بالخارج شريك في عجلة التنمية عبر عدد من الإجراءات والآليات التي تقوم بها وزارة الهجرة من تلبية احتياجاتهم ودوام التواصل معهم، وإقامة منتديات وملتقيات يتم خلالها عرض أهم وآخر التطورات الاقتصادية والمشروعات القومية بالدولة المصرية وبيان أهميتها لهم وللأجيال القادمة.وفي السياق نفسه قال مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادي، إن التحويلات النقدية من جانب المصريين بالخارج ارتفعت منذ تحرير سعر الصرف فى عام ٢٠١٦ بسبب ارتفاع الثقة فى الجهاز المصرفى بعد القضاء على السوق الموازية.وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ"صـدى البـلد": "وعلى جانب آخر، فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعت بسبب توجه جزء نحو الاستثمارات غير المباشرة فى أذون الخزانة، حيث إن مصر تعطى عائدا كبيرا فى الاستثمار فى أذون الخزانة ولكن الحكومة المصرية حريصة دائما على تذليل كافة العقبات وتيسير الإجراءات مع أبرز الحوافز الاستثمارية .وأكد الخبير الاقتصادي، أن الدولة تسعى لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتى تساعد على توفير الآلاف من فرص العمل وتساهم فى زيادة معدل النمو الاقتصادى.