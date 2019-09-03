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تعليم

مركز تكنولوجيا المعلومات بجامعة المنيا يُواصل تنظيم دوراته التدريبية للموظفين

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 05:10 م
مركز تكنولوجيا المعلومات
مركز تكنولوجيا المعلومات بجامعة المنيا يُواصل تنظيم دوراته
أيمن رياض
يُواصل مركز تكنولوجيا المعلومات بجامعة المنيا في تنظيم دوراته التدريبية المجانية في الإكسيل المحاسبي لموظفي الجامعة بالإدارات والوحدات والكليات، والوحدات ذات الطابع الخاص

جاء ذلك حرصًا من جامعة المنيا برئاسة الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة على تطوير أداء موظفي الجامعة، ورفع كفائتهم في العمليات الحسابية، وتقليل اعتمادهم على المعاملات الورقية، ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الدولة نحو تحقيق استراتيجية التحول الرقمي في شتى المجالات.

وتشمل الدورات التدريبية في الإكسيل، التدريب والاختبارات والشهادات، كما تتضمن عددًا من الموضوعات حول اليومية الأمريكية وربطه مع دفتر الأستاذ العام، وميزان المراجعة، واستخراج التقارير المالي "قائمة الدخل" والميزانية" .

وتجدر الإشارة إلى أن الدورات تُنظم أسبوعيًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتي الثانية عشر ظهرًا، وتستغرق الدورة الواحدة خمسة أيام متتالية، ويعقب التدريب تقييم المهام التي نفذها المتدربون.

يُشرف على تنظيم الدورات الدكتور عصام فرحات المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والدكتور مصطفى خليل مدير مركز التدريب بالجامعة، كما يقوم بالتدريب متخصصين بمركز التدريب .

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