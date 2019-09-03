دعوة من محمد هنيدى لأبطال كأس العالم لليد لمشاهدة مسرحية ٣ أيام في الساحل

بدعوة خاصة من مسرح "كايرو شو" ونجم الكوميديا محمد هنيدي يحضر نجوم منتخب مصر لكرة اليد الفائزين بكأس العالم للناشئين المسرحية الكوميدية "٣ أيام في الساحل" يوم الجمعة القادم بمسرح "كايرو شو" في مدينة ٦ أكتوبر.



ومن المتوقع أن ينظم مسرح كايرو شو للاعبي المنتخب أبطال كأس العالم والجهاز الفني استقبال مميز وسيلتقون نجوم العرض الذين أبدوا حماسا وترحيبا كبيرا بوجودهم كشباب استطاعوا تحقيق إنجاز رياضي كبير لمصر على مستوى العالم.



مسرحية "٣ أيام في الساحل" من بطولة محمد هنيدي وبيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد ثروت ومها أبو عوف ومحمد محمود وندا موسى وسامية الطرابلسي، ومن إخراج مجدي الهواري.