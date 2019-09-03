التعليم العالي تدعم قدرات متحدي الإعاقة عبر أسبوع شباب الجامعات بالمنوفية .. 1500 طالب يشاركون من 18 جامعة .. وعادل السيد : نشارك بقوة في الأنشطة الإبداعية للطلاب

30 مسابقة إبداعية خلال اسبوع شباب متحدث الإعاقة

عروض استعراضية وغنائية تقام للمرة الأولى

افتتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس الاثنين أسبوع شباب الجامعات الثانى لمتحدى الإعاقة تحت شعار " بنكمل بعض" بجامعة المنوفية، والذي يشارك به 18 جامعة حكومية من مختلف المحافظات وهم "سوهاج ،أسيوط، المنوفيه ،الأسكندرية، كفر الشيخ، دمياط، قنا السويس، القاهرة، بنها، حلوان، بني سويف، أسوان، دمنهور، المنيا، التعليم العالى وجامعة الأزهر " ، ويستمر من 1 سبتمبر وحتى 6 سبتمبر الجارى.ويهدف الأسبوع إلى نشر رسالة للمجتمع حول الشباب متحدي الإعاقة وقدراتهم الإبداعية حيث يتنافس 1500 طالب وطالبة فى الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والعلمية والجوالة، مما يبعث داخلهم رسالة أمل قوية وواضحة للملايين من متحدي الإعاقة في مصر، وذلك سواء من الطلاب أو من أصحاب الإرادة الحديدية، القادرين في مختلف مجالات العمل والإنتاج والإبداع في مصر.وشهد اليوم الأول للمنتدى افتتاح مسؤولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات الأسبوع والذي تنظمه جامعة المنوفية خلال الفترة من 1 – 6 سبتمبر الجاري بمشاركة أكثر من 1500 طالب وطالبة من الجامعات المصرية، والذي يأتي في إطار اهتمام الدولة بإرساء قيم الترابط والتعارف والروح الرياضية بين طلاب الجامعات المصرية من متحدي الإعاقة.بدأ الافتتاح بعزف السلام الجمهوري، ثم دخول طابور العرض للجامعات المصرية المشاركة، وتحية العلم، ثم البدء بانطلاق أسبوع شباب الجامعات المصرية الثاني لمتحدي الإعاقة، وقدم الطلاب مجموعة من العروض الرياضية والاستعراضية والغنائية.ومن جانبه أكد الدكتور عادل السيد مبارك رئيس جامعة المنوفية أن استضافة الجامعة لفعاليات هذا الأسبوع تعطي دلالة واضحة على احترامها وتقديرها واحتفائها بأبنائها من متحدي الإعاقة، مشيرًا إلى حرص الجامعة على توفير كل سبل الراحة والأمان للطلاب من أجل التعارف والتنافس، وإظهار الطلاب لقدراتهم الإبداعية والعلمية والثقافية والفنية والرياضية.واستعرض مبارك بعض الإنجازات التي حققتها الجامعة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الجامعة تضم 80 ألف طالب وطالبة في المرحلة الجامعية الأولى، و25 ألف طالب في الدراسات العليا، وشاركت الجامعة بقوة في كافة المتلقيات الإبداعية، كما نفذت أكثر من 218 مشروعًا طلابيًّا، وشارك ما يقرب من 16 ألف طالب وطالبة في المسابقات الطلابية على مستوى الجامعة والجامعات المصرية والعربية، فضلا عن تحقيق الجامعة لمراكز علمية متقدمة على المستوى الدولي، لافتًا إلى افتتاح العديد من المراكز التدريبية لصقل مواهب وقدرات الطلاب، خاصة متحدي الإعاقة.شهد الافتتاح اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، والسادة رؤساء الجامعات المصرية، ود.محمد لُطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود.صديق عفيفي أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، و د.بهاءالدين مختار الأمين العام المساعد للمجلس القومي لشئون الإعاقة، و د.عمرو حداد نائبًا عن وزير الشباب والرياضة، ولفيف من الشخصيات العامة والشعبية والتنفيذية بمحافظة المنوفيةبينما شهد اليوم الثاني صعود منتخب جامعة قناة السويس لكرة الجرس، للمباراة النهائية بعد الفوز على جامعة أسوان بنتيجة 6/16 حيث قدم الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس، التهنئة لطلابه المشاركين بالدورة الكشفية القمية الثلاثون لجوالى الجامعات المصرية، حيث حصل منتخب جوالة جامعة قناة السويس على المستوى الأول فى جميع المجالات.وحصل محمد عطا لله على "الجوال المثالى" على مستوى الجامعات وحصل عمرو عبد العال قائد منتخب جوالة جامعة قناة السويس على "وسام التميز"، وذلك تحت إشراف عام الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، ومنار السيد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب وابتسام سليم مدير إدارة نشاط الجوالة والخدمة العامة.جدير بالذكر أن اسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة أقيم للمرة الأولى العام الماضي، حيث يشهد تنظيم العديد من الأنشطة في جميع المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية والنشاط الاجتماعي والجوالة، حيث تشمل فعاليات الأسبوع أنشطة رياضية (مسابقات رفع الأثقال، وتنس الطاولة) وأنشطة اجتماعية (مسابقات الشطرنج، والطالب والطالبة المثالية) وأنشطة ثقافية (مسابقات في حفظ القرآن الكريم، ودوري للمعلومات العامة) وأنشطة فنية (مسابقات في الإنشاد الديني، والعزف، والفنون التشكيلية) وأنشطة علمية (مسابقات في البحث العلمي).