تلاسن بين النجوم علي السوشيال ميديا: بلوك من أحلام لـ أصالة.. وزينة تقصف جبهة ريهام سعيد

حجمك عندي بلوك.. كيف وصل الصراع بين الفنانين على السوشيال ميديا؟

زينة لريهام سعيد "والله ما في عبء علي الدولة غيرك"

شهدت الفترة الأخيرة صراعات وخلافات بين النجوم سواء في مصر أو الوطن العربي، وأدت هذه الخلافات إلى اتخاذ بعضهم قرارا بإلغاء المتابعة أو البلوك على مواقع التواصل الاجتماعي.في هذه السطور، نعرض لكم أبرز الخلافات في الوسط الفني.وجهت الفنانة زينة، رسالة قاسية للإعلامية ريهام سعيد، بسبب وصفها لأصحاب السمنة بالعبء على الدولة.وقالت زينة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام": "والله ما في عبء على الدولة غيرها بتقل دمها برخصها وكذبها مدعية المرض مريضة عمليات التجميل، وبتتريق على الغلابة اللي بيلبسوا عبايات وإسدال، رخيصة أنا مش فاهمة ليه تبقي موجودة واحدة زي دي أساسا منتهى عدم الاحترام وقلة الأدب والتنمر فاضل تعمل إيه تاني علشان تمشي تشتم الناس بالأم والأب"، ولكنها سرعان ما قامت بحذفها.بدأت الأزمة بين ريهام، وزينة، عندما قامت ريهام، بالدفاع عن أحمد عز، وقت أزمته مع زينة على نسب الأطفال، من خلال برنامج "صبايا الخير".وتجددت الأزمة مؤخرًا بسبب دفاع ريهام المستمر عن عز، وذلك وقت نشوب مشاجرة بينه وبين زينة وشقيقتها في الساحل الشمالي منذ عدة أيام، حيث علقت ريهام على الأمر قائلة: "برضو هقول حسبي الله ونعم الوكيل زي ما قلتها من 3 سنين وبهدلتني في المحاكم من غير حق".كما ردت الفنانة أحلام على الفنانة أصالة نصري، لافتة إلى أنها تعمدت عمل حظر "بلوك" لها، وإلغاء متابعة حسابها على مواقع التواصل لأنها لا تستحق أكثر من ذلك، ووصفتها بالمنافقة التي تتزلف.وفي أحد اللقاءات التليفزيونية مع أحلام، قالت الأخيرة: "الشيء الوحيد اللي بعمله إليك هو حجمك عندي أنا بلوك.. وعلى الأقل أنا أجرأ منك".وأضافت: "أنا ما بحب المنافقين في حياتي نقطة وآخر السطر.. ليه هعمل متابعة "فولو" لشخص عم بيقول للعالم والإعلام إني بحرض حدا ضدها، وهي ما عندها الجرأة تطلع وتقول أحلام. أصالة عايزة تعمل بلبلة ليها وتاخد جنب "كورنر" وتقول للجمهور يلا اشتموا أحلام وسبوها.. أحلام هادي بتحرض الناس ضدي.. خلي عندك جرأة وقولي إني بحرض الناس ضدك.. لكن هي ما عندها الجرأة تطلع وتقول أحلام بتحرض الناس ضدي.. على الأقل أنا أجرأ منك".وتابعت: "وبدي اقولها لو هي عندها شوية جرأة.. وهي فعلا ما كان بدها تعمل هالبلبلة كلها وتطلع قدام الناس إنها هي الكيوت والطيبة اللي ما بتأذي حدا.. تطلع وتقول مين الي وزت عليها أنا ولا غيري.. ده لو عندها شوية جرأة".ولفتت أحلام إلى أن أصالة تتصرف مثل الثعبان، وقالت: "بتقول على فجر السعيد إنه في مطربة خليجية صاحبتها هي اللي بتحرضها علي عشان تهاجمني ولما يسألوها مين تقول من غير ذكر أسماء.. ومن المعروف إن فجر السعيد هي توأمي.. وبدي أقولك أنا لساني مو قصير أنا لساني كتير طويل".كما شهدت الآونة الأخيرة انتقال خلافات نجمات الوسط الفني على مواقع التواصل الاجتماعي، إما بتعليق غير لائق أو بالحظر وإلغاء الصداقة، وكان آخر تلك الخلافات، ما حدث بين النجمتين نوال الزغبي وإليسا، والذي قاد الأخيرة لحظر الأولى على "تويتر".والخلاف بين النجمتين يأتي ضمن الصراع على لقب نجمة روتانا الأولى، بعد انضمام نوال الزغبي لنجوم الشركة السعودية.كما ألغت هيفاء وهبي كذلك متابعة نوال الزغبي هي الأخرى، لكن دون سبب جلي، ولم توضح أي منهما سبب الخلاف مع الأخرى.وعلقت نوال الزغبي على هذا الأمر في حديثها لبرنامج "عرب وود"، قائلة: "ما بحكي بالموضوع ولا هاممني وآخر همي الموضوع".وكانت المقابلة مع "الزغبي" في كواليس حفلها الأخير في لبنان، حيث أحيت "النجمة الذهبية" حفلا في لبنان مساء السبت الماضي.