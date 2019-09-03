الكشف عن مواصفات أول فندق فضائي.. أماكن إقامة فاخرة ودور سينما

أفادت تقارير إخبارية بأنه تم الكشف عن التصاميم الخاصة بـ"أول فندق فضائي تجاري في العالم"، ومن المرجح أن يكون الفندق أشبه بـ"سفينة سياحية"، ومن المقرر أن يضم أماكن إقامة فاخرة ومطاعم ودور سينما، وكذلك من المتوقع أن يشهد إقامة حفلات موسيقية وندوات تعليمية.



وأوضحت صحيفة "ميرور" البريطانية في تقرير نشرته اليوم، أن الفندق، أو "محطة فضاء فون براون"، كما يتم الإشارة إليه، سيكون من تصميم شركة "The Gateway Foundation"، وسوف يتم الاستعانة بالتكنولوجيا المستخدمة في محطة الفضاء الدولية، بالإضافة إلى أن الفندق سيمتاز بوجود "جاذبية اصطناعية"، وهو ما يجعل الإقامة به أكثر راحة ومتعة؛ وسيتكون الفندق من عجلة قطرها حوالي 190 مترًا، والتي سيتم تدويرها بهدف خلق قوة جاذبية.



وأشارت الصحيفة إلى أن هدف شركة "The Gateway Foundation" هو تشغيل ذلك الفندق بحلول عام 2025، على أن يقوم بزيارته نحو 100 سائح أسبوعيًا، وبذلك يصبح السفر إلى الفضاء ضمن قائمة الخيارات المتاحة لقضاء العطلات مثله مثل السفر في رحلة بحرية أو وزيارة عالم ديزني.



ونقلت الصحيفة عن أحد المسئولين في الشركة المصممة للمشروع قوله "رغم أنه من المرجح أن يكون خيار السياحة الفضائية متاحًا فقط للأثرياء خلال السنوات المقبلة، إلا أن "Gateway Foundation" تهدف إلى جعل السفر إلى الفضاء متاحًا للجميع"، مشيرًا إلى أنه بمجرد الانتهاء من مشروع "محطة فضاء فون براون" وتشغيله، فإن الشركة تخطط بعد ذلك لبناء محطة فضائية ذات مساحة أكبر، ويمكنها استيعاب نحو 1400 شخصًا.