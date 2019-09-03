تأثر إلغاء الدولار الجمركي على أسعار السلع الرئيسية والسيارات .. تفاصيل

توقع خبراء الاقتصاد والصناعة، أن يساهم تحرير سعر صرف الدولار جمركيا في دعم القطاع الصناعي ومن ثم زيادة الصادرات المصرية، نظرا لظهور شواهد حقيقية علي الثقة في الجهاز المصرفي المصري وما تلاه من تراجع سعر صرف العملة الأجنبية لدى البنوك.



تأثير الدولار الجمركي على أسعار السلع الرئيسة



قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية السابق، إن إلغاء الدولار الجمركي ليس له تأثير يذكر على أسعار السلع الأساسية، خاصة أن معظم السلع المستوردة تعتبر مواد خام تدخل ضمن الاتفاقيات التجارية التى ليس عليها أى جمارك أو جمارك محدودة، إضافة إلى تقارب الدولار الجمركى من الدولار الحر من حيث السعر.



وأضاف رئيس الشعبة، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن التعامل بالدولار البنكي للسلع الاستراتيجية والاستفزازية سيجعل هناك سهولة، لافتا إلى أنه لن يكون هناك ارتباك من جانب المتعاملين في الجمارك عند تصنيف السلع الاستراتيجة من عدمه.



وأوضح رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية السابق أنه يجعل هناك سهولة ويسرا وانسيابية في السلع، بحيث سيتعامل المستورد تلقائيا مع الدولار البنكي بشكل يومي.



الدولار الجمركي وأسعار الأدوات المنزلية



قالت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية: إن أسعار السلع والمنتجات سترتفع بنسبة تتراوح بين 2 إلى 3% نتيجة لقرار وزارة المالية بإلغاء سعر الدولار الجمركي والعودة للعمل بأسعار صرف العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي المصري بداية من شهر سبتمبر الجاري.



وأضافت الشعبة في بيان لها اليوم، أن الاقتصاد المصري يعاني خلال الفترة الحالية من الكساد، وما زال يعتمد على الواردات حتى في مستلزمات الإنتاج، لافتة إلى أن رفع سعر الدولار الجمركي يقضي على أي ميزة تنافسية في التصدير، وكان الأجدر بالحكومة تخفيض الضرائب والجمارك حتى يحدث رواج نتيجة تراجع الأعباء والأسعار، وما يترتب عليه من زيادة معدلات دوران رؤوس الأموال وبالتبعية ترتفع الضرائب والجمارك المحصلة كمبالغ إجمالية.



تأثير إلغاء الدولار الجمركي على أسعار السلع



أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن إلغاء العمل بالدولار الجمركى والتعامل على أساس سعر صرف العملات فى البنوك، لن يكون له تأثير مباشر على أسعار السلع، خاصة وأن هناك تقاربا كبيرا بين آخر سعر للدولار الجمركى وهو 16 جنيها وبين سعر الصرف فى البنوك الذى يسجل تقريبا متوسط 16.62 جنيه.



وأضاف الخبير الاقتصادى، أن الدولار الجمركى كان الهدف منه توفير رقم ثابت للتعامل على السلع عند الاستيراد، خاصة فى الفترة التى كانت يشهد فيها سوق الصرف اضطراب ملحوظ، لكن الوضع الآن تغير تماما وأصبح سعر الصرف مستقر للغاية، وكذلك تم التخلص من فكرة وجود سعرين للدولار فى مصر"الموازى والرسمى".



وأوضح الشافعى، أن فكرة الدولار الجمركي وهو الذي تحدده وزارة المالية يستخدم في تحديد قيمة الرسوم الجمركية على السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وبعد إلغاء الدولار الجمركي سيتم تحديد هذه الرسوم وفقا لسعر الصرف الحر المعلن من البنك المركزى، ومن ثم حدوث زيادة فى الرسوم المحصلة لكن بصورة طفيفة جدا.



وأشار إلى أن الفترة التى تم العمل فيها بنظام الدولار الجمركى ربما كانت فترة انتقالية شهد فيها السوق تذبذب واضح فى سعر العملات، ومن ثم تم وضع نظام الدولار الجمركى لعدم تأثر الأسعار، لكن الوضع حاليا لا يستدعى وجود سعر للمحاسبة الجمركية وسعر للمحاسبة المصرفية.



إلغاء العمل بالدولار الجمركي



وكانت وزارة المالية قالت في بيان أمس، إنه اعتبارًا من أول سبتمبر الجاري سيتم العمل بـ أسعار صرف العملات الأجنبية المُعلنة من البنك المركزي، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها، وذلك عودة للأصل العام المقرر طبقًا لقانون الجمارك، نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بـ الدولار الجمركي، ولكن الآن استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي.



أوضحت أن تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال الفترة الماضية، كان قرارًا استثنائيًا بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية في أعقاب تحرير سعر الصرف، وتذبذب أسعار الدولار، والعملات الأجنبية الأخرى، ، مشيرة إلى أن الأشهر الماضية شهدت استقرار أسعار العملات الأجنبية، ومن ثم تقارب سعر الدولار الجمركي مع أسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي.





الدولار الجمركي وأسعار السيارات



أكد أسامة ابو المجد رئيس رابطة تجار السيارات ان إلغاء الدولار الجمركى ليس له تأثير او أي علاقة بالسيارات، سواء بالانخفاض او الارتفاع، لافتا إلى أن السيارات فى قائمة السلع الاستفزازية، وهو ما يجعلها تحاسب بالسعر الدولار الجمركى الحر.



وأضاف فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ان تأثير قرار إلغاء الدولار الجمركى سيكون على السلع الغذائية او غيرها دون قائمة السلع الاستفزازية، وبالتالي فأن أسعار السيارات ستبقى على وضعها الحالى دون اى تأثير يذكر.



ولفت إلى أنه على العكس هناك توقعات بارتفاع بعض الماركات خلال الفترة المقبلة، نتيجة انخفاض المعروض وزيادة الطلب عليها،

