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محافظات

تشكيل لجنة هندسية لمعاينة وفحص رخصة منزل في الدقهلية

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 05:08 م
الدكتور كمال شاروبيم
الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
همت الحسينى
أصدر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية تشكيل لجنة من التخطيط العمراني والشئون الهندسية بالمحافظة لمعاينة وفحص رخصة منزل حي هجرس التابع لمركز بلقاس لتعديه على خط التنظيم ومخالفة شروط الترخيص .

ووجه "شاروبيم"، اللواء حسام لبيب رئيس مركز ومدينة بلقاس باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه صحاب المنزل في حالة ثبوت المخالفات ولا يتم التصريح له بالبناء الا بعد إزالة المخالفات والالتزام بخط التنظيم وشروط الترخيص الصادر له ،جاء ذلك بعد ان تقدم أحد المواطنين بشكوي يتضرر فيها من قيام مجلس مدينة بلقاس بإيقاف الرخصة الصادرة له.

كما قرر تشكيل لجنة برئاسة سعد الفرماوي السكرتير العام المساعد للمحافظة لبحث شكوي أحد المواطنين بقرية البرامون بقيام مجلس ومدينة المنصورة بالتعدي علي ملكه واحتسابه ضمن املاك دولة وإعادة الأرض الي صاحبها في حالة ثبوت ملكيته بها جاء ذلك بعد أن تقدم أحد المواطنين من قرية البرامون التابعة لمركز المنصورة بقيام مجلس المدينة بضم جزء من ارضه ومساحتها اربعة قراريط الي املاك الدولة.

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