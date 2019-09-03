الأمن الغذائي سبيل للتنمية.. انطلاق منتدى البرازيل-أفريقيا فى نوفمبر

تشهد مدينة ساو باولو، في الفترة من 12 إلى 13 نوفمبر القادم، النسخة السابعة لـ "منتدى البرازيل-أفريقيا".



وبحسب المنظمين، سيضم الحدث نحو 300 من ممثلي الحكومات والقطاع الخاص والأكاديميين إلى جانب مجموعة من المستثمرين المحتملين وذلك وفقا للبيان الصادر عن السفارة البرازيلية بالقاهرة.



وتهدف النسخة السابعة لـ" منتدي البرازيل افريقيا "تبادل الخبرات ومناقشة الفرص ونشر المعرفة فيما بين البرازيل والقارة الأفريقية.



وكشف المنظمين للحدث أن الموضوع الرئيسي للمنتدى في نسخته السابعة سيكون "الأمن الغذائي: سبيلٌ للنمو الاقتصادي".



وخلال يومين مكثفين ، سيقوم حوالي 300 ممثل من الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمستثمرين المحتملين بتبادل الخبرات ومناقشة الفرص الثمينة وتعزيز المعرفة. في هذه الطبعة ، سيكون لدى BAF الموضوع الرئيسي "الأمن الغذائي: الطريق إلى النمو الاقتصادي".



ويعد توفير إمكانية الوصول إلى الغذاء اللازم لضمان حياة نشطة للناس هو أساس التنمية والحياة الاجتماعية والاقتصادية.