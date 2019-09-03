جولة سياحية لحكام بطولة العالم لناشئات الطائرة فى الأهرامات

أكد نصر شعبان نائب رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لناشئات الطائرة على على إقامة جولة لحكام البطولة فى الأهرامات اليوم قبل إنطلاق المنافسة.



ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح البطولة مساء الخميس يعقبه لقاء الافتتاح بين مصر و بورتريكو فى التاسعة مساءا .



و تضم المجموعة الأولى فى البطولة : مصر - البرازيل - الصين - الكاميرون - بورتريكو ، و يأتى فى المجموعة الثانية: كندا - إيطاليا - كوريا - المكسيك - أمريكا ، على أن يتواجد فى المجموعة الثالثة: الأرجنتين - بيلاروسيا - رومانيا - روسيا - تايلاند ، وفى المجموعة الرابعة: بلغاريا - الكونغو - اليابان - بيرو - تركيا.



وتستضيف صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية مباريات المجموعتين الأولى والثانية، فيما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة فى استاد القاهرة.