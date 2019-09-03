كلنا واحد.. مبادرة لتوفير الأدوات والزى المدرسى بأسعار مخفضة في المنيا

تساهم مبادرة "كلنا واحد"، والتي أطلقتها وزارة الداخلية ممثلة في مديرية أمن المنيا بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين في توفير معارض للمواطنين للحصول على الأدوات المدرسية والزي المدرسي بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق.



يأتى ذلك ذلك في إطار حرص الوزارة علي تخفيف العبء عن كاهل المواطنين والأسر من محدودي الدخل .



وأقامت مديرية الأمن، معرضا للادوات والمستلزمات المدرسية والزى المدرسى بميدان المحطة والذى يشهد رواجا وتكدسا من قبل اولياء الامور والطلاب لشراء احتياجاتهم المدرسية .



وأشاد المواطنين بجودة المعروض من الكشكول والكراسات والأقلام وكذلك الحقائب المدرسية والملابس المدرسية، مؤكدين على انخفاض الأسعار عن مثيلاتها بالمحلات والمكتبات لتوفير احتياجات محدودي الدخل في الفترة من أول حتى نهاية شهر سبتمبر الجارى.



