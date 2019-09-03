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فن

موتنى العشق يا سمرة يا ليلى.. زوج أنغام ينشر صورة جديدة مع ابنته.. شاهد

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 05:09 م
احمد ابراهيم وابنته
احمد ابراهيم وابنته
محمد بدران
نشر الموزع أحمد إبراهيم، زوج المطربة أنغام، صورة جديدة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهر أحمد إبراهيم في الصورة برفقة ابنته "ليلى" وعلق قائلًا "موتنى العشق ومش فارق ليل ولانهار ياسمرة ياليلى".

كان أحمد إبراهيم أثار جدلا واسعا بعد إعلانه الزواج من الفنانة أنغام، حيث دفع ذلك الزوجة طلب الطلاق منه. 

وتسببت هذه الزيجة فى قطع العلاقات بين أنغام وأصالة التي كانت إحدى الصديقات المقربات، حيث تربط أصالة وزوجة أحمد إبراهيم الأولى صلة قرابة وهو الأمر الذى رأته أصالة نوعا من الخيانة من جانب أنغام. 
موتنى العشق يا سمرة يا ليلى.. زوج أنغام ينشر صورة جديدة مع ابنته.. شاهد

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