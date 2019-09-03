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شيشة وبيرة.. إحالة مسئولى مركز شباب عزبة الجندي في قليوب للنيابة

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 05:08 م
غلق مركز شباب
غلق مركز شباب
إبراهيم الهوارى
قرر الدكتور محمود الصبروت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية إحالة واقعة إقامة فرح يحتوي على شيشة وبيرة داخل مركز الشباب في عزبة الجندي، التابع لإدارة شباب قليوب إلى النيابة الإدارية للتحقيق وذلك بعد أن كشفت لجنة التحقيق بالشئون القانونية بالمديرية وتقرير لجنة المتابعة ثبوت الواقعة، وقيام اللجنة القائمة على إدارة المركز بإدارة جزء منه لإقامة الأفراح مقابل مبالغ مالية بالإضافة إلى بيع المثلجات والحلويات لرواد المركز والمناسبات.

وأكد الصبروت أن ما حدث تصرف لا يليق بمراكز الشباب والذوق العام للجمهور الذي اعتاد أن تكون مراكز الشباب مراكز خدمية تراعي احتياجات الجمهور وتربية النشء وتمثل أمانا كاملا لأبنائهم.

وأضاف أن المتابعات وسرعة الرد على الشكاوى والتحقق منها بناء على تعليمات وزير الشباب والرياضة والدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، هما ما كشف الأمر وسيتم معاقبة المقصرين بالقانون ولن يفلت مخطئ من العقاب أيا كان موقعه.

وشدد الصبروت على إجراء زيارات مفاجئة على مراكز الشباب والأندية وإحالة ونقل المقصرين المتقاعسين عن أداء عملهم لضبط سير العمل وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والأعضاء المترددين على المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة.

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