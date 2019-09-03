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رياضة

شاهد.. أحدث ظهور لـ كهربا في البرتغال

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 04:59 م
محمود كهربا لاعب
محمود كهربا لاعب أفيس البرتغالى
القسم الميدانى
نشر محمود كهربا لاعب أفيس البرتغالى، صورة له عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" وهو يشرب القهوة يرتدي بها تيشرت أسود وشورت أبيض ونظارة شمس.

وعلق كهربا على الصورة، قائلا: "ابتسم دائمًا".

وجاءت تعليقات الجماهير كالآتي:

"صباحك فل"
" ايه الشياكه دي"
" حبيبي ربنا يحميك"

جدير بالذكر أن محمود كهربا لاعب المنتخب الوطني، المحترف في أفيس البرتغالي، كان قد عبر عن سعادته لإحرازه أول أهدافه مع فريقه في الدوري البرتغالي.

ونشر محمود كهربا، صورا له من مباراة فريقه أمام فاماليساو ضمن الجولة الرابعة من المسابقة وعلق قائلًا "الحمد لله".

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