لقاءان توعويان لمديرية تعليم بورسعيد للتعريف بنظام التعليم الجديد

أجرى الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم لقاءين توعويين للتعريف بنظام التعليم الجديد يستهدف الطلاب المستجدين بالمرحلة الثانوية وأولياء أمورهم وذلك بمدرستى ٦ أكتوبر الثانوية للبنات وبورسعيد الثانوية العسكرية للبنين.



وأكد وكيل الوزارة أن نظام التعليم القديم يعتمد على الحفظ مما أتاح الفرصة لغير المتخصصين من خارج التربية والتعليم وغير المعتمدين للاتجار بعقول الطلاب وبيع العلم الزائف مما تسبب فى تكوين فجوة تعليمية متدنية بينهم.



وأضاف باهى أن نظام التعليم الجديد يحث الطالب على تنظيم الوقت ويشجعه على البحث فيما وراء المعلومة ويساعد ولى الأمر فى متابعته بطرق غير مباشرة، مشيرا إلى أن أجهزة التابلت المدرسى ما هى إلا وسيلة متطورة لتوصيل العلم للطالب وأداة للبحث المعرفى متنوعة المصادر.



وصرح وكيل الوزارة أن مدارس بورسعيد تتمتع بكثافة طلابية قليلة داخل الفصول إذا ما تمت المقارنة مع باقى محافظات الجمهورية فقد تصل كثافة الفصل الواحد إلى ١٠٠ طالبا فى المحافظات الأخرى موجها النصح لأولياء الأمور باستثمار أموالهم فى شكل غذاء صحى لأبنائهم والابتعاد التام عن استنزاف تجار العلم الزائف الذى يقضى على عقول الطلاب.



وقد حضر اللقاءين علاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام و هشام الجعبرى مدير عام إدارة شمال التعليمية وعزيزة رفعت مدير إدارة شرق التعليمية وإيهاب عبد المقصود مدير إدارة التعليم الثانوى المركزى و هالة سمير مدير مدرسة ٦ أكتوبر الثانوية للبنات وحسام القشاوى مدير مدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية.