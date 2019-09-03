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محافظات

محافظ جنوب سيناء يستعرض مشروعات البنية الأساسية لشرم الشيخ

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 05:10 م
اللواء خالد فودة،
اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء
ايمن محمد
استعرض اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع مجلس ادارة الهيئة العامة للتنمية السياحيه ، الذي عقد بمقر الهيئة بالقاهرة، خطة تنفيذ مشروعات البنية الاساسيه " طرق ومياه وصرف صحي وكهرباء وغاز طبيعي .

و الجاري تنفيذها بمدينة شرم الشيخ، ومحمية نبق، ومدينة سانت كاترين، بحضور المهندس سراج الدين سعد، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، والمهندس علاء رشاد ممثلا للادارة المركزية للمشروعات السياحية بالهيئة، ومدير التخطيط العمراني بالهيئة والمعنيين من الهيئة، وبحضور المهندس مدحت صلاح عطية، وكيل وزارة الاسكان بجنوب سيناء.

وتم الاتفاق علي قيام الهيئة بدعم المحافظة لتنفيذ مشروعات التنمية علي ان توافي الهيئة بالاعمال المنفذة اولا باول.

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