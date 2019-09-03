منسق الاتحاد الأوروبي يشيد بدور مرصد الأزهر في مواجهة الفكر المتطرف

استقبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الثلاثاء، جيل دي كيرهوف، منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب؛ للتعرف على الأنشطة التي يقوم بها المركز في مجال مكافحة التطرف والإرهاب.



واستعرض الدكتور طارق شعبان، المنسق العام لمرصد الأزهر، في بداية الزيارة، جهود المرصد وآليات العمل التي تقوم بها وحداته المختلفة، مشيرًا إلى أن آلية عمل المرصد تقوم على ثلاث خطوات هي "الرصد والمتابعة والرد"، عن طريق ترجمة وتحليل الأخبار والتقارير التي تصدر عن الجماعات الإرهابية باللغات الأجنبية، إلى جانب متابعة ما يصدر عن مراكز الأبحاث المعنية بدراسة التطرف، والرد عليها، بواسطة لجنة من أساتذة الأزهر.



وفي ختام الزيارة أشاد منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب بدور مرصد الأزهر في مواجهة الفكر المتطرف وأهمية رسالته في كشف زيف الجماعات المتطرفة، مؤكدًا أهمية تعاون المرصد مع الجهات المعنية بمكافحة التطرف والإرهاب في أوروبا وتوحيد الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب.