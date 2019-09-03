لتثقيف الأطفال .. الأزهر يعرض مسلسل نور في قرية الطيبين على cbc



وتقوم المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ببث حلقات المسلسل يوميا بالتزامن مع إذاعته على قناة نور على اليوتيوب وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

تعرض قناة cbc مسلسل "نور في قرية الطيبين"، الذي انتجته المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، يوميا في الخامسة والنصف مساءً، ويعاد في الثامنة والنصف صباحًا ، في إطار دور المنظمة ومجلة نور التابعة لها في تربية وتثقيف الطفل العربي والمصري ودعمها للإعلام والثقافة.يهدف المسلسل إلى تنمية مجتمع قرية الطيبين، من خلال شخصية الطفل "نور" بالدعوة إلى الوحدة بنبذ العنف والفرقة وترسيخ القيم الأخلاقية وقيم العمل، المسلسل سيناريو وحوار د. نهى عباس، المشرف علي المسلسل، وبمشاركة الكاتب عمرو الطاروطي، وتصميم شخصيات للمبدع فواز محمد، وكتابة أشعار للكاتب عبد المنعم حسين، ومن إخراج حمدي أحمد، وأدى غناء التتر المطرب هشام عباس، ونفذ المسلسل شركة ماتريكس مهندس عمر المغازي.يضم المسلسل مجموعة من كبار الفنانين أبرزهم، الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، إنعام سالوسة، أحمد حلاوة، حجاج عبد العظيم، أحمد حاتم، خالد عليش، لقاء سويدان، ضياء المرغني، محمد الصاوي، حسن عبد الفتاح، حسام داغر، عارفة عبدالرسول، فايق عز.