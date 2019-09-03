سيبقى بروحه وعطائه .. شوبير يحيي ذكرى وفاة محمود الجوهري

حرص أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق على إحياء ذكرى رحيل محمود الجوهري اسطورة كرة القدم المصرية .



ونشر أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صوره تجمعه بـ الجوهري و علق :" 7 سنوات على رحيل الچنرال محمود الجوهري بجسده لكنه سيبقى بروحه وعطائه حاضرًا بين عشاق كرة القدم إلى أن يشاء الله "



يعد الراحل محمود الجوهري المدير الفني لمنتخب مصر السابق، أحد أبرز أساطير الكرة المصرية سواء كان لاعبا أو مدربا.



وتحل اليوم، الثلاثاء، الذكرى السابعة لوفاة الجنرال محمود الجوهري، والذي رحل عن عالمنا في الثالث من سبتمبر عام 2012.





