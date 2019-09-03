وفقا للخدمة المدنية.. هل يمكن أن يمارس الموظف العمل السياسي ؟

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن إمكانية ممارسة الموظف العام لعمل حزبي أو سياسي داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته للعمل أو القيام بجمع تبرعات أو مساهمات صالح أحزاب سياسية أو نشر الدعاية أو الترويج لها من عدمه وفقا لقانون الخدمة المدنية.



وقال الجهاز في رده على تساؤل أحد الموظفين: لا يجوز للموظف ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخل مكان لعمل أو بمناسبة تأديته للعمل أو القيام بجمع تبرعات أو مساهمات صالح أحزاب سياسية أو نشر الدعاية أو الترويج لها.



ولفت الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الى أنه في حالة قيام الموظف بأي من الأعمال المشار إليها، يسأل تأديبيا، مؤكدا على أنه لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف دون التحقيق معه على نحو المبين بالقانون.



وتابع: ووجوب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا، وعدم جواز الموظف إلى المعاش أو فصله من الخدمة إلا بحكم من المحكمة التأديبية المختصة.