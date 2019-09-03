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رياضة

رفض تدريب الأهلي .. مانو مديرا فنيا لـ بالميراس البرازيلي

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 05:21 م
مانو مدرب بالميراس
مانو مدرب بالميراس
محمد السعيد
أعلن نادي بالميراس البرازيلي تعيين مانو مينيزيس مديرا فنيا للفريق، لمدة موسمين خلفا لـ فيلبي سكولاري.

وذكر الموقع الرسمي لنادي بالميراس البرازيلي، مانو وقع على عقد لتولى القيادة الفنية للفريق حتى صيف 2021.

وكان مانو مينيزيس ضمن قائمة المرشحين لتولي تدريب الأهلي خلفا، الأوروجوياني مارتن لاسارتي، قبل أن يتعاقد الأحمر مع رينيه فايلر.

وذكر الأهلي في بيان رسمي، أن فشل التعاقد مع مانو، جاء بسبب رغبته في الحصول على راحة من التدريب حتى شهر يناير المقبل.

وكان مانو تولى تدريب العديد من الفريق البرازيلية، على رأسهم فلامنجو وجريميو وكونثيانز.

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