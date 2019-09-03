شاهد.. رد فعل مؤثر لطفل أصم يستمع للموسيقى لأول مرة في حياته

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو مؤثر يرصد رد فعل طفل أصم عمره عام واحد لدى تمكنه من سماع الموسيقى للمرة الأولى في حياته بعد خضوعه لعملية "زراعة قوقعة" الأسبوع الماضي.



وفي بداية الفيديو، ظهر والد الطفل وهو يشغل الموسيقى على هاتفه المحمول ويقربه ناحية طفله، الذي بدا مبتهجًا ومستمتعًا بالموسيقى بدرجة كبيرة، وأخذ يقترب من الهاتف أكثر فأكثر كي يتمكن من السمع بشكل أفضل، فيما كان يتمايل مع نغمات الموسيقى في مشهد مؤثر للغاية، وكانت والدته تصوره، ولم تتمكن خلال هذه اللحظات من تمالك دموعها.



وحصد ذلك الفيديو آلاف المشاهدات والإعجابات بعد وقت قصير من نشره على مواقع التواصل؛ وذكرت تقارير إخبارية أن الطفل يدعى "تيدي شوتر"، وهو من مدينة "بورتسموث" البريطانية.



