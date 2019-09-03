لوبال براندز العالمية تمنح الأهلي المصري جائزة أفضل بنك في التجزئة المصرفية

حصد البنك الاهلى جائزتي أفضل بنك تجاري وأفضل بنك في مجال التجزئة المصرفية بشمال افريقيا عن عام 2019 من جلوبال براندز العالمية.



وقد تسلم الجائزة في حفل أقيم بمدينة جوهانسبرج بجنوب افريقيا شريف شعبان مدير مكتب تمثيل البنك في جوهانسبرج حيث تم عرض نبذة عن أهم إنجازات البنك خلال العام الماضي بحضور العديد من صناع القرار في المجال المالي والمصرفي عالميا.



ويأتي فوز البنك بتلك الجائزتين تأكيدا لحجم التطور في أعمال البنك خلال العام الماضي والذي يتضح بشكل كبير في أرقام أرباح البنك وكذا الزيادة المطردة في معدلات النمو التي تحققت في مختلف مجالات العمل المصرفي والتي تتضح من خلال تحليل البيانات الدقيق الذي أعدته مجلة جلوبال براند المانحة للجائزة، وكذا عن طريق تحليل خطة التوسع والانتشار الجغرافي التي يطبقها البنك من خلال دراسة موسعة لأماكن تواجد العملاء الحاليين والمرتقبين لتغطي بشكل أوسع مختلف أنحاء الجمهورية بما يتيح تقديم خدمة أفضل لكافة العملاء.



كما تتضمن معايير منح الجائزة أيضا قدرة البنك على ابتكار منتجات مصرفية جديدة تواكب التطور العالمي بالمجال المصرفي وتفي بالاحتياجات الجديدة التي ينشدها العملاء وهو ما يدعم بشكل كبير مبدأ الشمول المالي لضم مزيد من الفئات الى مظلة العمل المصرفي والاقتصاد الرسمي بما ينعكس إيجابيا على اقتصاد الدولة وهو ما حققه البنك الأهلي المصري أيضا ضمن استراتيجيته الطموحة لتطوير اعماله واستحداث خدمات جديدة.



و استحق البنك حصد الجائزتين أيضا استنادا الى شبكة الشراكات الممتدة والعلاقات القوية مع مختلف الجهات الإقليمية والدولية ذات الثقل والتي تتعاون مع البنك في شتى المجالات استنادا الى ثقة تلك الجهات في قدرة البنك على اتمام وادارة الصفقات الكبرى والتعاون في الاعمال المصرفية المختلفة بمهنية وحرفية عالية مستندا في ذلك إلى قاعدة رأسمالية كبيرة وكذا لاحترافية وسرعة أداء وكفاءة العاملين بمختلف قطاعات البنك.